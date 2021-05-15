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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

السبت 15/مايو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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اعتلى أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بعدما أضاف هدفا في فوز فريقه على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك عن طريق يوسف أوباما، في الدقيقة 4، قبل أن يسجل رامي صبري هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 29.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 36، قبل أن يحرز محمود علاء الهداف الثالث في الدقيقة 46.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، 11 هدفا
2- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف
3- أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 10 أهداف
4- عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف
5- حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف
6- محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف
7- يوسف أوباما، لاعب الزمالك 9 أهداف
8- عمر جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف
9- رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف
10- فخر الدين بن يوسف، لاعب الإسماعيلي، 7 أهداف
11- رزاق سيسيه، لاعب الإتحاد السكندري، 7 أهداف
12- رامي صبري، لاعب إنبي، 7 أهداف

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