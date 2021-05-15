تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على حساب منافسه يوفنتوس، اليوم السبت 15 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر انتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام يوفنتوس، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: أندريا رادو.

خط الدفاع: سكرينيار - باستوني - دي فري.

خط الوسط: ايريكسن - بروزوفيتش - نيكولا باريلا - أشرف حكيمي - أشلي يونج.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.



