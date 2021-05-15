تعرف على موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يستقبل ملعب الأولمبيكو مباراة هامة و قوية تجمع بين روما ولاتسيو ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت الموافق 15 مايو الجاري.





وتذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين عبر قناة بي ان سبورت 1 التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة و المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.





ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة من 36 مباراة ، حيث تمكن من الفوز في 17 مباراة وتعادل في سبع مباريات وتلقي الهزيمةفي 12 مباراة ، تمكن اللاعبون من تسجيل 64 هدف بينما إستقبلت شباك الفريق 56 هدف في البطولة حتي الآن ، بينما يحتل لاتسيو المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة من 35 مباراة ، حيث تمكن من الفوز في 21 مباراة وتعادل في أربع مباريات وتلقي الهزيمة في عشر مباريات ، تمكن اللاعبون من تسجيل 59 هدف بينما إستقبلت شباك الفريق 51 هدف.



