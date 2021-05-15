الأهلي يرفض عرضًا لضم نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي رفض التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف خلال الموسم الحالي.





وأفادت التقارير أن أحد وكلاء اللاعبين رشح التونسي سيف الدين الجزيري للانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل في ظل بحث الجهاز الفني للفريق الأحمر عن التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.





وأوضحت التقارير أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي رفض فكرة التعاقد مع سيف الجزيري بسبب تواضع مستواه، وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي في مباريات الزمالك الماضية، حيث طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التعاقد مع مهاجم سوبر لقيادة هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.





وبات سيف الدين الجزيري قريبًا من مغادرة النادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون بمستواه الفني وطلب عدم تفعيل بند شرائه بشكل نهائي الموجود في عقد استعارته من المقاولون العرب.





ويبحث الزمالك عن ضم مهاجم جديد لتعزيز هجوم الفريق الأبيض في الموسم المقبل.



