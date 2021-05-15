رضوى الشربيني تساند الشعب الفلسطيني

عبرت الإعلامية رضوى الشربيني القضية، عن مساندتها القضية الفلسطينية في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها صورة لعدم القضية الفلسطينية كتبت عليها: "لا يشترط أن تكون فلسطينياً لتتكلم، يكفي أن تكون إنساناً".

وعبر عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع والمشاهير عن دعمهم للفضية الفلسطينية ومساندتهم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضهم العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين.