ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة ال 37 من عمر الدوري، والمقرر لها اليوم السبت الموافق الخامس عشر من مايو الجاري.





واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، صدارته لهدافي الدوري الإيطالي بعد تسجيله هدف في فوز السيدة العجوز بثلاثية ضد ساسولو، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد مابي، ليرتفع بذلك رصيد الدون إلى 28 هدفا.





ويأتي روميلو لوك اكو مهاجم انتر ميلان في وصافة الترتيب بالتساوي مع لويس مورييل مهاجم أتلانتا برصيد 22 هدف.





فيما يحل دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا رابع الترتيب حيث تمكن من إحراز 21 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:

-كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 28

-روميلو لوكاكو - إنتر 22

- لويس مورييل - أتالانتا 22

-دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا 21

-تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 20

-سيمي - كروتوني 19

-لورينزو إنسيني - نابولي 18

- لاوتارو مارتينيز - إنتر 16

- دومينيكو بيراردي - ساسوولو 16

-جواو بيدرو - كالياري 16

- زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان 15



