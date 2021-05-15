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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت
السبت 15/مايو/2021 - 06:05 ص
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.
ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز، عبر قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي، وذلك من خلال التردد الأرضى UHF 32.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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