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رسميًا.. فان دايك خارج قائمة هولندا لـ يورو 2020

السبت 15/مايو/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن فرانك دي بور، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن القائمة التي ستمثل الطواحين في بطولة يورو 2020 والتي تنطلق يونيو المقبل.

ويتواجد منتخب هولندا على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم كل من أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية، ويفتتح مبارياته أمام المنتخب الأوكراني على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وضمت القائمة 34 لاعبًا، وهي أولية سيتم تقليصها إلى 26 قبل البطولة مباشرة، ولم يتواجد فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: سيلسن، ستيكلنبرج، كارول، بيزوت

خط الدفاع: فان انهولت، آكي، بليند، دومفيرس، هاتيبوير، كراسدورب، دي ليخت، جوستي، تيتي، تيمبر، فيلتمان، دي فراي

خط الوسط: ويجندال، فان دي بيك، جرافنبيرش، دي يونج، دي رون، كلاسن، كوبمينيرس، فيلهنا، فينالدوم، بيرخوين، بيرجويس

خط الهجوم: أنور الغازي، جاكابو، دي يونج، مالين، ديباي، برميس، ويجورست

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