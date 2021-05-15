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بادجي يقترب من العودة إلى الأهلي

السبت 15/مايو/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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اقترب السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي المعار لنادي أنقرة جوجو التركي من الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بمستواه ورغبته في التعاقد مع مهاجم جديد.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي، تبحث تسويق المهاجم السنغالي، خاصة بعد هبوط فريق أنقرة جوجو المعار إليه، إلى الدرجة الثانية بشكل رسمي، بعد أن فشل المهاجم السنغالي في مساعدة فريقه وإنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى.

ويتحفظ موسيماني على عودة أليو بادجي للأهلي مرة أخرى في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته، وطلب من الإدارة تسويق اللاعب في الموسم الجديد بسبب وجود أكثر من مهاجم بالفريق ورغبته في التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم الفيق.

وشارك أليو بادجي في 12 مباراة مع انقرة جوجو منذ انتقاله له في انتقالات يناير الماضية، ولم يسجل سوى 3 ثلاثة أهداف فقط، ولم يصنع أي هدف لزملائه منذ ارتدائه قميص الفريق التركي.

وطلبت الإدارة الحمراء من إدارة التعاقدات بإيجاد عرض للمهاجم السنغالي في أوروبا أو بعض دول الخليج للتخلص منه سريعًا، واستعادة المبلغ الكبير الذي تم دفعه فيه عند التعاقد معه والذي يصل لمليوني دولار.

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