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مدرب صن داونز يشيد بأطراف الأهلي ويؤكد على صعوبة المباراة

السبت 15/مايو/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث رولاني موكوينا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن مباراة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعد خسارة كبيرة للفريق، مشيرًا إلى أنه من أهم لاعبي الأهلي، ويمثل مفتاح لعب مهم في الجهة اليسرى.

وأشار إلى أن أيمن أشرف قلب دفاع الأهلي، يفسح المجال أمام علي معلول للإنطلاق، كما أن أطراف الفريق قوية، خاصة محمد هاني وحسين الشحات بجانب معلول أو أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر.

وأشاد أيضا بمهاجم الأهلي محمد شريف، مؤكداً أنه أحد أبرز اللاعبين الذين يقدمون مستويات مميزة ويهز الشباك بشكل مميز، موضحا أن المواجهة لن تكون سهلة وكل الاحتمالات واردة.

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