إبراهيموفيتش يتلقى صدمة قوية قد تُبعده عن ملاعب كرة القدم

تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان.





غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن ملاعب كرة القدم

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش حصل على استشارة من البروفيسور فولكر موساهل، إخصائي الركبة في بيتسبرج.





وأوضحت الصحيفة أن القرار يرجع إلى إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي سواء اللجوء إلى علاج محافظ للركبة أو الخضوع لعملية جراحية.





وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا قرر إبرا، إجراء جراحة، فإنه سيخسر المشاركة في اليورو مع منتخب السويد، بالإضافة إلى الغياب عن مباريات فريقه ميلان في بداية الموسم الجديد.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي ميلان الإيطالي حصنوا أنفسهم من إصابات زلاتان ابراهيموفيتش الكثيرة، حيث ربطت راتبه بـ7 ملايين يورو فقط بعدد المباريات التي سيخوضها مع الروسونيري.



