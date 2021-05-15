Advertisements

تعرف على عدد مشاهدات أغنية "فيرساتشي بيبي" الجديدة لمحمد رمضان

السبت 15/مايو/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements

اقتربت أغنية "ڤيرساتشي بيبي" للفنان محمد رمضان من تحقيق 4 ملايين مشاهدة بعد عرضها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من قبل جمهور رمضان الذي عبر عن إعجابه بالأغنية.


كان محمد رمضان، أعلن عن نيته للتبرع بكامل أرباح أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي"، إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان قد حرص الفنان محمد رمضان على دعم القضية الفلسطينية والأخوة الفلسطينيين بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها على يد الإسرائيليين في حي الشيخ جراح.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

01:42 ص

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق