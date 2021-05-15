تعرف على عدد مشاهدات أغنية "فيرساتشي بيبي" الجديدة لمحمد رمضان

اقتربت أغنية "ڤيرساتشي بيبي" للفنان محمد رمضان من تحقيق 4 ملايين مشاهدة بعد عرضها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.





ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من قبل جمهور رمضان الذي عبر عن إعجابه بالأغنية.









كان محمد رمضان، أعلن عن نيته للتبرع بكامل أرباح أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي"، إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.





وكان قد حرص الفنان محمد رمضان على دعم القضية الفلسطينية والأخوة الفلسطينيين بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها على يد الإسرائيليين في حي الشيخ جراح.