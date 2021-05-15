جيش الاحتلال: استهدفنا مواقع ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحماس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف خلال هذه الليلة مواقع عدة لحماس ردا على إطلاق أكثر من 2000 صاروخ.





وأوضح جيش الاحتلال في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، بأنه قصف مواقع للاستخبارات العسكرية ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحماس.





في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.





وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.



