عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل

أفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "كفار عزة".





ونقلت القناة عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها إن دفعة جديدة من الصواريخ تستهدف بئر السبع مجددا وصافرات الإنذار تدوي.





في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.





وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.



