كيف منعت مصر دخول السلالة الهندية حتى الآن؟ لجنة مكافحة كورونا تجيب

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصرية لمنع وصول السلالة الهندية لمصر.





وأوضح "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة"، المذاع على القناة "الأولى"، اليوم الجمعة، أن كل منافذ مصر سواء مطارات أو موانئ تشهد حذرا واستعدادا كاملين لمنع دخول أي مشتبه فيه يحمل السلالة الهندية، معلقا: "مصر واخدة بالها".





وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية على أتم الاستعداد ومحاوطة كل الموانئ البحرية أو الجوية لمنع دخول السلالة الجديدة" خاصة أن السلالة الهندية شديدة ويوجد بها نسبة وفيات عالية وتقاوم الأمصال.



