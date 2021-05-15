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سر وقف إلين ديجينيريس برنامجها التلفزيوني الشهير

السبت 15/مايو/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج الأمريكية، إيلين ديجينيريس، عن وقف برنامجها التلفزيوني الشهير، وذلك بعد أن ظلت تقدمه لمدة 19 عاما. وستختتم ديجينيريس برنامجها خلال العام المقبل 2022. 

وأكدت ديجينيريس (63 عاما) في رسالة لجمهورها عبر "السوشيال ميديا" أن برنامجها كان "أعظم تجربة في حياتها"، وشكرت معجبيها على متابعته طوال تلك السنوات، لكنها قالت إنها بحاجة إلى "أخذ استراحة من الكلام". 

وقالت: "لقد أخبرني حدسي أن الوقت قد حان. وبصفتي ممثلة كوميدية، فقد فهمت دائما أهمية التوقيت".

وتابعت: "مؤخرا، حلمت أن طائرا جميلا ذو ريش أحمر فاتح جاء إلى نافذتي وهمس لي " لا يزال بإمكانك القيام بأشياء على شبكة "نيتفلكس"، وكانت تلك هي العلامة التي كنت أبحث عنها". 

إلا أن عدد مشاهديه بدأ في الانخفاض خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد تحقيق داخلي في تقارير وسائل الإعلام عن بيئة عمل سامة وراء الكواليس، ليسفر عن ذلك خروج ثلاثة من كبار المنتجين من الإنتاج في العام الماضي 2020، وتقديم إلين ديجينيريس اعتذارا للمشاهدين، ووعدتهم بـ"فصل جديد". 

واعترفت ديجينيريس في تصريحات لمجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الهجمات العامة خلال تلك الفترة "دمرتها"، لكنها لم تؤثر على قرارها بإنهاء برنامجها، وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار عندما مددت عقدها لمدة ثلاث سنوات في عام 2019.

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