جيش الاحتلال يستهدف بناية "الروضة" في غزة

نقلت قناة العربية الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت بناية "الروضة" في حي تل الهوى جنوب غزة.





في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.





وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.



