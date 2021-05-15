Advertisements

جيش الاحتلال يستهدف بناية "الروضة" في غزة

السبت 15/مايو/2021 - 06:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
نقلت قناة العربية الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت بناية "الروضة" في حي تل الهوى جنوب غزة.

في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين غزة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 15 ساعة

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على قطاع غزة

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

عاجل.. مواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى

سرايا القدس تعلن توجيه ضربة بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب

عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لعملية موسعة في قطاع غزة

إسرائيل تعلن مقتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حماس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

01:42 ص

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق