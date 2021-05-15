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أستاذ ميكروبيولوجي: المناعة المجتمعية تتحقق بتطعيم 70% من السكان
السبت 15/مايو/2021 - 08:21 ص
شيماء حسن
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قال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن اللقاحات هي خط الدفاع الأول للجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن هناك تفاوت بين اللقاحات في الفاعلية، ولكنه في النهاية سيؤدي إلى تقليل الحالات الحرجة بين المصابين.
وأضاف "الخطيب" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" أن اكتساب المناعة المجتمعية لن يتحقق إلا بالوصول إلى 70% من تطعيم السكان في أي مجتمع وهذا لن يحدث إلا عن طريق التطعيم.
وأشار إلى أن هناك تدفق للقاحات على مصر في إطار حرصها على القيام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ إجراءات مسبقة لعدم حدوث زحام أو تكدس خلال فترة الأعياد.
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