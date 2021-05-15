Advertisements

أنغام تثير الجدل برسالة غامضة بعد وقف المتحدة تعاملها مع المخرج محمد سامي

السبت 15/مايو/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أنغام تثير الجدل برسالة غامضة بعد وقف المتحدة تعاملها مع المخرج محمد سامي

فاجأت النجمة أنغام، جمهورها برسالة غامضة وذلك بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل  مع المخرج محمد سامي.

وكتبت أنغام عبر أستوري حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام": "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

يذكر انه كان من المقرر أن تغني المطربة أنغام  تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، إلا أن خلافًا وقع بينها وبين المخرج سامي ألغى على أثره الأخير الاتفاق مع أنغام.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

أخبار تهمك

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

بادجي يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

01:42 ص

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق