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أنغام تثير الجدل برسالة غامضة بعد وقف المتحدة تعاملها مع المخرج محمد سامي
السبت 15/مايو/2021 - 07:52 ص
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أنغام تثير الجدل برسالة غامضة بعد وقف المتحدة تعاملها مع المخرج محمد سامي
فاجأت النجمة أنغام، جمهورها برسالة غامضة وذلك بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي.
وكتبت أنغام عبر أستوري حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام": "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".
يذكر انه كان من المقرر أن تغني المطربة أنغام تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، إلا أن خلافًا وقع بينها وبين المخرج سامي ألغى على أثره الأخير الاتفاق مع أنغام.
وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.
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