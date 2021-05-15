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نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

السبت 15/مايو/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
الفجر عن
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كشفت الفنانة نسرين أمين، عن تفاصيل إلقاء القبض عليها في ألمانيا، مؤكدة أن الأمر لا يعرفه أحد وحتى والدتي لم تعرف عنه شيئًا. 

 

وأضافت نسرين أمين، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة” المذاع عبر شاشة “المحور” ، "اتقبض عليا ساعتين في مطار فرانكفورت في ألمانيا"، موضحة السبب في أن الفيزا الخاصة بها انتهت يوم السفر؛ وكان المسئول عن ذلك شركة السياحة. 


وأشارت نسرين أمين إلى رفضها تقديم دور مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل “لحم غزال”، متابعة أن السبب يرجع إلى أن العمل لم يكن جديدا ووقتها شعرت بأنني أكرر أدواري. 

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