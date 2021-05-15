أسعار الفاكهة اليوم السبت 15-5-2021

استقرت أسعار الفاكهة فى تعاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم السبت، حيث سجلت أسعار "التفاح الاحمر المستورد" نحو 21 جنيها ، وأسعار "التفاح الأصفر المستورد" سجل 20 جنيه ، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 7.75 جنيه ، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه .





أسعار "اليوسفي" سعر الكيلو 7 جنيهات ، سعر كيلو"الفراولة" بنحو 8 جنيهات ،وبلغ سعر كيلو"الكنتالوب" نحو7,75 جنيه ،و أسعار"الموز البلدي" بنحو 8.75 جنيه .