عزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، علي إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الزمالك أول أهداف المباراة عن طريق يوسف أوباما، في الدقيقة 4، فيما أضاف رامي صبري هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 29، قبل أن يسجل أشرف بن شرقي الهدف الثاني لأبيض في الدقيقة 36، وأختتم محمود علاء أهداف الزمالك في الدقيقة 46.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- الزمالك 48 نقطة

2- الأهلي 41 نقطة

3- المصري 36 نقطة

4- بيراميدز 34 نقطة

5- سموحة 31 نقطة

6- سيراميكا 30 نقطة

7- الاتحاد 30 نقطة

8- غزل المحلة 30 نقطة

9- إنبي 28 نقطة

10- مصر المقاصة 27 نقطة

11- طلائع الجيش 26 نقطة

12- الاسماعيلي 26 نقطة

13- الجونة 26 نقطة

14- المقاولون 24 نقطة

15- أسوان 21 نقطة

16- البنك الأهلي 18 نقطة

17- وادي دجلة 16 نقطة

18- الإنتاج الحربي 13 نقطة