Advertisements

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

السبت 15/مايو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
عزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، علي إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.
وأحرز الزمالك أول أهداف المباراة عن طريق يوسف أوباما، في الدقيقة 4، فيما أضاف رامي صبري هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 29، قبل أن يسجل أشرف بن شرقي الهدف الثاني لأبيض في الدقيقة 36، وأختتم محمود علاء أهداف الزمالك في الدقيقة 46.
وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-
1- الزمالك 48 نقطة
2- الأهلي 41 نقطة
3- المصري 36 نقطة
4- بيراميدز 34 نقطة
5- سموحة 31 نقطة
6- سيراميكا 30 نقطة
7- الاتحاد 30 نقطة
8- غزل المحلة 30 نقطة
9- إنبي 28 نقطة
10- مصر المقاصة 27 نقطة
11- طلائع الجيش 26 نقطة
12- الاسماعيلي 26 نقطة
13- الجونة 26 نقطة
14- المقاولون 24 نقطة
15- أسوان 21 نقطة
16- البنك الأهلي 18 نقطة
17- وادي دجلة 16 نقطة
18- الإنتاج الحربي 13 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري إنبي

أخبار تهمك

عاجل - إصابة خطيرة تضرب نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 16 ساعة

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 9 ساعات

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاصة

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على إنبي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي في الجولة 26

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

01:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق