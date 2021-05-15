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موعد مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

السبت 15/مايو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، نظيره كالياري، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

موعد مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يلاقي ميلان ضيفه كالياري، غدًا الأحد الموافق السادس عشر من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

ويدخل ميلان اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي، برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.

وكان ميلان قد حقق الفوز في آخر لقاءاته، أمام تورينو بنتيجة ثقيلة بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الدرجه الأولى.

بينما تعادل كالياري أمام فيورنتينا، سلبيًا دون أهداف، في آخر لقاء لعبه في الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكالياري

وتذاع المباراة التي تجمع بين فريقي ميلان وكالياري، على قناة بي إن سبورت 3.

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