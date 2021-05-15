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أسعار الأسماك في ثالث أيام عيد الفطر اليوم السبت 25-5-2021
السبت 15/مايو/2021 - 09:23 ص
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ارتفعت أسعار الأسماك خلال عيد الفطر المبارك مع تزايد الطلب عليها بعد انتهاء شهر رمضان لتستقر فى تعاملات اليوم السبت.
وبلغ سعر كيلو السمك البلطي 22 جنيه وهي اعلي سعر وصل إليه بينما كان اقل سعر 20 جنيه، وسجل سعر قشر البياض 105 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو ثعبان السمك 130 جنيه للكيلو، وكيلو المكرونة السويسي 67 جنيه، ووكيلو السبيط 140 جنيه، وبلغ سعر الجمبرى السويسى 230 جنيه للكيلو، وسجل سعر الماكريل المجمد 30 جنيه للكيلو.
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