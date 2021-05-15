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بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يحل فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد الأهلي وي السلام، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز، عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية المفتوحة، وترددها كالتالي:
تردد: 10853
الاستقطاب: أفقي H
معدل الرمز: 27500
كما تنقل أيضا عبر قناة سنغالية وأخرى إيفوارية، عبر قمر يوتلسات 9 شرق، حيث ستنقل قناة RTS2 السنغالية المباراة وترددها:
تردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
فيما ستذاع على قناة RTI
تردد: 11881
الاستقطاب: عمودي
معدل ترميز: 27500

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الكلمات المفتاحية

صن داونز دوري أبطال أفريقيا الاهلي

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