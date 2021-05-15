موعد مباراة ليفربول أمام ويست بروميتش فى الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة أمام فريق ويست بروميتش ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم الأحد القادم فى لقاء قوي بين الفريقين.









ويرغب ليفربول فى استمرار الفوز أمام ويست بروميتش من أجل التأهل إلي دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فى مواجهة ستقام يوم الأحد بين الفريقين قبل جولتين من نهاية المسابقة.









وتقام مباراة ليفربول أمام ويست بروميتش فى تمام الخامسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأحد.





ويذكر أن ليفربول حقق الفوز الجولة الماضية فى لقاء مؤجل على مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين.



