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موعد مباراة تشيلسي أمام ليستر سيتي فى الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 15/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق تشيلسي لمواجهة قوية أمام فريق ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة ال 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم الثلاثاء المقبل فى لقاء قوي بين الفريقين.


وتأتي أهمية اللقاء بسبب المنافسة التى بين كل من تشيلسي وليستر سيتي وليفربول على مقعدين مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.


وتقام مباراة تشيلسي وليستر سيتي فى تمام التاسعة وربع مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1،يوم الثلاثاء المقبل.


ويذكر أن تشيلسي سيواجه ليستر سيتي اليوم أيضّا ولكن فى لقاء نهائي كأس الاتحاد الإنجليزية.

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ليستر سيتي تشيلسي الدوري الانجليزي

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