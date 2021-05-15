أسعار الفسيخ والرنجة اليوم السبت 15-5-2021

ننشر أسعار وأنواع الفسيخ والرنجة مع إقبال المتزايد على الأسماك المملحة مع انتهاء شهر رمضان بصفة عامة وقدوم شم النسيم داخل الشهر الكريم بصفة خاصة ليتزايد الطلب عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك، لذلك نستعرض أسعار الفسيخ والرنجة خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية.









أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق





كيلو الفسيخ سعره 100 جنيه

الرنجة حسب الحجم تبدأ من 33ج إلى46ج للكيلو الواحد

وكيلو السمك البوري يتراوح بين 40 ج إلى 45ج

السمك البلطي يتراوح بين 20 ج إلى 24 ج

سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 400 جرام.. 130 جنيها.

برطمان فسيخ بوري جزال 750 جراما.. 180 جنيها.

برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جراما.. 160 جنيها.

بطارخ بلدي من 1200 إلى 1450 جنيها للكيلو.

فسيخ بوري ترواح من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

رنجة هولندي من 50 إلى 65 جنيها للكيلو.

علبة فسيخ فيليه 400 جرام.. 95 جنيها.

علبة فسيخ فيليه 750 جراما.. 190 جنيها.

علبة ملوحة 450 جراما ب 80 جنيها.

علبة سردين 500 جرام ب45 جنيها.

علبة انشوجة فيليه 250 جراما ب 30 جنيها.

برطمان رنجه فيليه 500 جرام ب38 جنيها.

برطمان بطارخ رنجة 350 جراما ب 32 جنيها.

برطمان بطارخ فسيخ 200 جرام ب 50 جنيها.

برطمان بطارخ بلدي 200 جرام ب 150 جنيها.

برطمان فسيخ بوري مخلي 300 جرام ب 100 جنيه.

برطمان فسيخ بوري جزل 400 جرام ب 100 جنيه.

برطمان ملوحة أسواني مخلي 300 جرام ب 55 جنيها.

برطمان ملوحة أسواني بيبي 400 جرام ب 35 جنيها.

برطمان سردين مغربي مخلي 400 جرام ب 55 جنيها.

برطمان رنجة هولندي سوبر 750 جراما ب 90 جنيها.

برطمان بطارخ هولندي 600 جرام ب 75 جنيها.





تراوح كيلو الفسيخ بين 120 إلى 130 جنيها لكيلو الفسيخ، و سجل كيلو الرنجة نحو 34 جنيهاً، بينما سجل سعر السردين المملح نحو 18 جنيهاً.



