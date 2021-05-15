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بعد أمريكا.. الصين تنجح في غزو المريخ

السبت 15/مايو/2021 - 08:49 ص
بوابة الفجر
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أفادت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا)، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ؛ مما يجعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على هذا الكوكب بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت (شينخوا)، أن المركبة الفضائية "تيانوين -1" هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي؛ لتترك "بصمة صينية على المريخ لأول مرة".

وسيقوم مسبار الآن بعملية مسح لموقع الهبوط، وتمثل "تيانوين -1" أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ، وفشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا في عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.

وكان صاروخ "لونج مارش 5" قد أطلق "تيانوين-1" التي يبلغ وزنها 5 طن من جزيرة هاينان بجنوب الصين في شهر يوليو من العام الماضي، وبعد أكثر من 6 أشهر وصلت "تيانوين-1" إلى مدار الكوكب الأحمر في شهر فبراير.

وأطلق على المركبة اسم "تيانوين-1"؛ نسبة إلى قصيدة صينية كتبت قبل 2000 عام.

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