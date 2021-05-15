رئيس البرلمان الإيرانى يعلن خوضه للسباق الرئاسى القادم





قرر على لاريجانى رئيس البرلمان الإيرانى السابق، اليوم السبت، خوضه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، آملاً فى الحصول على دعم من المعتدلين والمتشددين.





وبث التلفزيون الرسمى الإيرانى عملية تسجيل "لاريجانى" لنفسه على الهواء مباشرة، فى آخر أيام تسجيل المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 18 يونيو المقبل.





وكانت عملية تسجيل المرشحين بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضى، وسط مخاوف عدم الاقبال على عملية التصويت أمام تزايد السخط الشعبى بسبب الانهيار الاقتصادى الذى زادته العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ 3 سنوات.





وستقوم هيئة التدقيق المكونة من 12 عضوًا فى مجلس صيانة الدستور، بعد انتهاء عملية التسجيل، بمراجعة المرشحين لمعرفة مؤهلاتهم السياسية والإسلامية، وهى الهيئة التى يعين المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، 6 من أعضائها.



