اليوم.. فتح معبر رفح لنقل مصابي قطاع غزة

قررت السلطات المصرية، اليوم السبت، فتح معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزة، لاستقبال المصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية وتقديم العلاج لهم في مستشفيات العريش شمال سيناء.

الجدير بالذكر أن إسرائيل تواصل القصف العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة، حيث استشهد مئات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بينهم 31 طفلا و20 سيدة، في حين أصيب 900 آخرون بجراح متفاوتة.





ومن جهة أخرى، انطلقت ليلا مئات الصواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، لا سيما الجنوبية منها، وارتفعت حصيلة القتلى في إسرائيل إلى تسعة.







