Advertisements

الري تواصل تنفيذ المشروعات الكبرى لحماية السواحل المصرية

السبت 15/مايو/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري أعمالها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية "والتي تبلغ حوالي 3000 كيلو متر" وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الإشتراطات اللازمة لحماية الشواطيء وفقًا للقوانين المنظمة وذلك بطول السواحل المصرية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذي يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد المائية والري شواطئ الدكتور محمد عبدالعاطي الإسكندرية

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعة و 11 دقيقة

وكيل رونالدو يفجر مفاجأة مدوية حول مستقبله

منذ ساعة الا ربع

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ أقل من ساعتين

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 10 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة مشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ"

خلال اجتماع الحكومة.. وزير الري يستعرض الجهود المبذولة لحماية المحافظات من أخطار السيول

آثار الإسكندرية: مشروع الحماية البحرية أنقذ قلعة قايتباي من النوة (فيديو)

تأهيل 5 آلاف كيلومتر من الترع.. تعرف على الخطة الاستثمارية لوزارة الري

عبد العاطي والغضبان يتابعان تنفيذ مشروعات الموارد المائية والري ببورسعيد

"الحماية البحرية" ينقذ قلعة قايتباي من نوات المتوسط بنسبة 100‎%‎

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق