النيابة العامة تصرح بدفن جثة طفل سقط من أعلى المنزل في سوهاج



سقط طفل في الثالثة من العمر من أعلى سلم المنزل بالطابق الاول بناحية مركز شرطة ساقلتة، ولقى حتفة لحظة دخوله مستشفى سوهاج الجامعي، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تقرير الطب الشرعي واستجواب والدة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير ادارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بلاغ بسقوط طفل من اعلى سلم المنزل بدائرة مركز ساقلتة ووفاته.

أنتقل رئيس مباحث المركز وتبين وفاة طفل يدعى «اسماعيل عثمان»، 3 سنوات، بدائرة مركز ساقلتة وبسؤال والدة، ويعمل مزارع، 43 عام، قرر بأنه أثناء لهو نجله علي سلم المنزل بالطابق الأول " انزلقت قدمه " وسقط أرضًا من مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات صرحت بدفن الجثة.

