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وكالة دولية: المخاطر الأمنية تضغط على ميزان مدفوعات إسرائيل

السبت 15/مايو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، بتصنيفها السيادي لإسرائيل البالغ (‭‭AA-/A-1+‬‬) وأبقت على نظرتها المستقبلية "مستقرة".

وقالت الوكالة، إن "الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا طال أمد المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع الدائر حاليا، بما يؤثر على الاقتصاد والوضع المالي وميزان المدفوعات"، بالتزامن مع تنامي المخاطر الأمنية والسياسية في الأيام القليلة الماضية.

واعتبرت أن برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 الفعال والسريع، والأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، وارتفاع صادرات الغاز، سيعززون نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي ليبلغ 5%، حسبما ذكرت ستاندرد أند بورز.

أعادت إسرائيل فتح اقتصادها بعد توزيع اللقاحات وثلاثة إغلاقات شاملة، لكنها ما زالت تعيش أزمة سياسية إثر أربعة انتخابات عامة غير حاسمة في غضون عامين.

كان وزير الصحة الإسرائيلي قال في 25 مارس إن أكثر من نصف السكان تلقوا جرعات لقاح كوفيد-19.

وقالت ستاندرد أند بورز إن الضبابية السياسية الكثيفة لم تؤثر حتى الآن على الاقتصاد الإسرائيلي.

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