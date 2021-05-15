الرئيس الأرجنتيني يريد اتفاقًا "بأقرب وقت ممكن" مع صندوق النقد الدولي





أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن "تفاؤله" بعد اجتماع عقده يوم الجمعة في روما مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التي يأمل في التوصل إلى اتفاق معها "في أقرب وقت ممكن" حول إعادة التفاوض بشأن الديون التي تأخرت بلاده في سدادها.





وقال فرنانديز للصحافيين بعد اجتماعه مع جورجييفا "أعتقد أنه كان اجتماعًا بناءً جدًا، إنها المرة الأولى التي أتمكن فيها من رؤيتها وجهًا لوجه. كان اجتماعًا صريحًا أعربنا فيه عن استعدادنا لحل مشكلة الديون الأرجنتينية".





وأضاف أن الهدف هو "التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن" من دون جعل الشعب الأرجنتيني الذي يواجه تداعيات وباء "كوفيد-19"، يعاني كثيرًا، أو التسبب لاحقًا بكساد في اقتصاد مستنزف أصلًا.





ويقوم فرنانديز حاليًا بجولة في أوروبا تهدف إلى إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ونادي باريس.





وقد تلقى حتى الآن دعمًا من لشبونة ومدريد وباريس.





ويتعين على الأرجنتين أن تسدد خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 45 مليار دولار اقترضتها من صندوق النقد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.





وقال فرنانديز الذي أنهى جولته الأوروبية يوم الجمعة "أنا متفائل، ولا أفقد تفاؤلي أبدًا، ولدي الإرادة أيضًا للقيام بذلك".





وأضاف أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على دراية تامة بالوضع الحالي في العالم وفي أمريكا اللاتينية المتضررة بشدة جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية.





من جانبها، قالت جورجييفا - في بيان - "ناقشنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأرجنتينية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الوباء".





وأضافت "نحن ملتزمون أيضًا مواصلة عملنا معًا في برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ويمكن أن يساعد الأرجنتين وشعبها في التغلب على هذه التحديات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا وبناء الأساسات لنمو أكثر استدامة وشمولية".





وختمت "يبقى هدفنا مساعدة الأرجنتين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع".