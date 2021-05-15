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ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

السبت 15/مايو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
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يخضع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، إلى أشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام إنبي أمس الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.
وقال رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، الدكتور محمد أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن محمود علاء يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، حيث سيخضع لأشعة لتحديد حجم الإصابة.
وأضاف أن مهاجم الفريق المغربي حميد أحداد، تعرض أيضاً إلى إصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي لذلك تم إستبداله حتى لا تتفاقم الأمور وسيخضع لبرنامج علاجي للتعافي من الإصابة.
ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي 3-1 في الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز

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