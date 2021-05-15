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وكيل رونالدو يفجر مفاجأة مدوية حول مستقبله

السبت 15/مايو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خورخي مينديز، أن اللاعب لن يعود إلى فريقه السابق سبورتنغ لشبونة رغم محاولات والدته إقناعه بالعودة.


وأصبح رونالدو واحداً من أعظم اللاعبين في العالم منذ مغادرته سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 24ر12 مليون جنيه إسترليني في عام 2003.


وتحول قائد المنتخب البرتغالي إلى حالة إلهام كبيرة في ريال مدريد بعد مغادرته مانشستر يونايتد في عام 2009، حيث حطم الرقم القياسي السابق في تسجيل الأهداف في المسابقة برصيد 450 هدفاً.

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