بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يلتقي اليوم السبت، فريق الأهلي مع نظيره ماميلودي صنداونز في مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع الفريقين على استاد "الأهليWE السلام" في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز في تمام التاسعة مساءًا غدًا السبت، على استاد السلام.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل للدور نصف النهائي قبل مباراة الإياب في جنوب إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف فى الدفاع

عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى قفشه فى وسط الملعب

وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.