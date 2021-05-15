Advertisements

محمد صلاح خيار باريس سان جيرمان الأول لتعويض مبابي

السبت 15/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينتظر رد كيليان مبابي بشأن تجديد عقده، من أجل البحث عن بديل مناسب له، في حالة إصراره على عدم التجديد.

 

وبحسب جولين لاورينس، الصحفي الفرنسي بشبكة ESPN وBTSports، بالإضافة لإذاعة RMC، فإن محمد صلاح ضمن أهداف باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

 

وتابع جولين، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ينتظر رد كيليان مبابي النهائي، بنهاية هذا الموسم، من أجل التحرك للتعاقد مع محمد صلاح.

 

وأشار جولين، أن ليوناردو مقتنع بالتعاقد مع محمد صلاح، الذي يلقى إعجابًا كبيرًا من المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الذي كان يشاهده عن قرب خلال السنوات الماضية، عندما كان مدربًا لنادي توتنهام.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 15 ساعة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وكيل رونالدو يفجر مفاجأة مدوية حول مستقبله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق