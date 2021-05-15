محمد صلاح خيار باريس سان جيرمان الأول لتعويض مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينتظر رد كيليان مبابي بشأن تجديد عقده، من أجل البحث عن بديل مناسب له، في حالة إصراره على عدم التجديد.

وبحسب جولين لاورينس، الصحفي الفرنسي بشبكة ESPN وBTSports، بالإضافة لإذاعة RMC، فإن محمد صلاح ضمن أهداف باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وتابع جولين، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ينتظر رد كيليان مبابي النهائي، بنهاية هذا الموسم، من أجل التحرك للتعاقد مع محمد صلاح.

وأشار جولين، أن ليوناردو مقتنع بالتعاقد مع محمد صلاح، الذي يلقى إعجابًا كبيرًا من المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الذي كان يشاهده عن قرب خلال السنوات الماضية، عندما كان مدربًا لنادي توتنهام.