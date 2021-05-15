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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

السبت 15/مايو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره أوساسونا، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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