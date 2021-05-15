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الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك

السبت 15/مايو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
على خلاف
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تأكد غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، عن مباريات الفارس الأبيض لمدة خمسة عشر يوما، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

غياب أحمد فتوح عن الزمالك

وأكدت نتيجة الأشعة التي أجراها أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعرضه لشد في العضلة الخلفية مما يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي مدته 15 يوم.

وكان ظهير الزمالك بقيادة قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال المران الرئيسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مساء الخميس الماضي.

من جانبه قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الدفع بمحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح المصاب.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، يعاني من غياب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للإصابة مما يجعل عبد الشافي هو الظهير الأوحد في قائمة الأبيض.

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