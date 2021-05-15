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أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

السبت 15/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديده بشأن الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع الفرق الملكي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقاً لما ذكره برنامج"الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس سينتظر حتى نهاية عقده، لمحاولة البقاء داخل جدران قلعة سانتياجو برنابيو.

وأشار: ينبغي على راموس التواصل مع فلورنتيو بيريز الرجل الأول في النادي لأجل التوصل اتفاق بشأن التجديد.

وأوضح: باريس سان جيرمان يجهز حاليًا عرضًا مغريًا لإقناع راموس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء".

يذكر أن راموس يعاني حاليًا من إصابة، ومن المتوقع غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم.

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