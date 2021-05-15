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خرج من منزلة للاستحمام في ترعة الفؤادية عاد جثة بسوهاج

السبت 15/مايو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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غرق طالب في العقد الثاني من العمر نتيجة عدم أجادته السباحة في ترعة الفؤادية بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج وتم انتشال الجثة والتصريح بالدفن بعد ان باشرت النيابة التحقيقات مع والدة.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير ادارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا بغرق شخص بترعة الفؤادية ببندر البلينا.
انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري الى موقع الحادث وبالفحص تبين غرق المدعو « عثمان ع»، 13 عام طالب ويقيم بناحية الساحل قبلي، دائرة مركز البلينا، في ترعة الفؤادية وتم انتشال الجثة.
وبسؤال والده المدعو «عبد الباسط ع ا »، 54 عام، مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة والتحقيق فى الواقعة وأمرت بدفن الجثة

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