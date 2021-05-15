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رسالة قوية من موسيماني لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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شدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي، على محمد هانى وأيمن أشرف لاعبي الفريق بضرورة الحذر من المساحات التى قد تتواجد خلفهما خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى.

وبحسب ما أشارات إليه بعض المصادر: هناك تخوف كبير من موسيماني من المساحات التى يستغلها فريق صن داونز خلف الظهيرين.

وطلب المدير الفني للقلعة الحمراء، من الظهيرين توخي الحذر الشديد من الهجمات المرتدة التي يركز عليها لاعبي صن داونز، بالإضافة إلى قدرتهم على التحرك خلف الظهيرين بشكل جيد.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب في تمام التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام على أن يقام لقاء الإياب يوم 22 مايو المقبل فى بريتوريا.

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