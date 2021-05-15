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النهائي يقترب.. موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي التشامبيونزليج

السبت 15/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة النارية المنتظرة بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2020 – 2021.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي خارج البطولة، بينما صعد تشيلسي للنهائي الأوروبي على حساب فريق ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري، على ملعب "دراجاو" بالبرتغال.

وكان مقررًا إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أتاتورك" في العاصمة التركية اسطنبول، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، نقل المباراة لتقام على ملعب "دراجاو" الخاص بنادي بورتو البرتغالي وذلك بسبب مخاوف كورونا.

وستذاع مباراة تشيلسي مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت، 29 / 5 / 2021، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولات أوروبا للأندية.

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