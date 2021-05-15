لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

أعطى مسئولو نادي المقاولون العرب، الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في نهاية الموسم الحالي.

إدارة نادي المقاولون العرب، فتحت الباب أمام احتراف يوسف حسن، مهاجم الفريق، في حال وصل عرض مناسب بنهاية الموسم الجاري، على أمل أن يكرر انجاز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويفضل نادي المقاولون العرب، انتقال اللاعب خارج الدورى المصرى، وتحديدًا فى أوروبا، حتى إذا كان العرض المالي أقل.

جدير بالذكر أن يوسف حسن كان قريباً من خوض فترة معايشة في بعض الأندية البرتغالية خلال الفترة الماضية، ولكن فضلت إدارة المقاولون العرب عدم رحيل اللاعب لحين إكسابه بعض المهارات الخاصة باللغات الأجنبية.

يشار إلى أن يوسف حسن كان قد ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز.