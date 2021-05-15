أستاذ فيروسات: الآثار الجانبية للقاح كورونا مؤشر جيد على جودته (فيديو)

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن العالم تفاجأ بظهور سلالات خطيرة جدًا لفيروس كورونا، منوهًا بأن هناك زيادة كارثية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خلال الموجه الثالثة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحماية من هذا الفيروس مرتبطة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول لقاح كورونا، موضحًا أن الفيروس يتحور بشكل دائم ومستمر، ويقابل ذلك تغير في خصائصه وزيادة في انتشاره، مشددًا على أن وعي المواطن والالتزام بالإجراءات الاحترازية هو اللقاح الذي نراهن عليه في الوقت الحالي.



وتابع أستاذ علم الفيروسات، أن ظهور بعض الآثار الجانبية للقاحات هو سبب تردد وعزوف المواطنين عن تناول اللقاحات، رغم أن هذه الآثار الجانبية مؤشر عظيم وجيد على تفاعل الجهاز المناعي مع اللقاح، ورد فعل محتمل وطبيعي، ومؤشر جيد أن اللقاح جيد.

