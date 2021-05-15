العثور على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مسجد في قنا

عثر أهالي قرية الكفلتية التابعة لمجلس قروي الحلفاية بحري بنجع حمادي، بمحافظة قنا، على طفل رضيع، ملقى بجوار مسجد.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من أهالي قرية الكفلتية التابعة لمجلس قروي الحلفاية بحري بنجع حمادي، يفيد العثور على طفل رضيع حديث ولادة، ملقى بجوار مسجد حصة التابع للقرية.

تم تسليم الطفل إلى الشرطة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.