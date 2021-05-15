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مصرع شاب انقلب به توك توك في سوهاج

السبت 15/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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لقى شاب في العقد الـ 3 من العمر مصرعه، أثناء استقلاله توك توك في رحلة عودته للمنزل بدائرة قسم جرجا وتم نقل الجثة الي مستشفى جرجا العام.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير ادارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بلاغ من مأمور قسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول المدعو «أحمد م م »، 30 عامل ويقيم دائرة القسم " جثة هامدة "ادعاء حادث توك توك.
انتقل على الفور رئيس مباحث القسم وبالفحص وسؤال شقيقه المدعو «محمد م م ع »، 33 عام، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء استقلال شقيقه دراجة ناريه " توك توك " بمدخل مدينة جرجا قيادة المدعو « سمير م م م »، 27 عامل ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابه علي جانب الطريق ووفاه المذكور ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد التوك توك قرر بمضمون ما تقدم.
تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة

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