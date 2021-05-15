Advertisements

جهاز "حدائق أكتوبر" نَفَّذَ خطة استثمارية بقيمة ٤٨٢ مليون جنيه خلال شهر رمضان

السبت 15/مايو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، نَفَّذَ خطة استثمارية بمشروعات المدينة بقيمة بلغت نحو  ٤٨٢ مليون جنيه، خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار دفع معدلات العمل التى تمت خلال الشهر الكريم، لافتاً إلى أن المشروعات شملت رفع كفاءة العديد من الطرق والمحاور الرئيسية وترفيق الأراضي، وتنفيذ وتسليم وحدات سكنية لمستحقيها، والبدء في تنفيذ وحدات جديدة بالمشروعات المختلفة، بجانب تنفيذ عدة أعمال للصيانة بالقطاعات المختلفة وأعمال الزراعة واللاند سكيب بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم خلال شهر رمضان تسليم 981 وحدة سكنية بمختلف المشروعات ( الإسكان الاجتماعي - سكن مصر - دار مصر)، بجانب البدء في تنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، ودخول عصر الأبراج لمدينة حدائق أكتوبر من خلال البدء في تنفيذ ٧٤ برجاً بمنطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، حيث تم صب كميات خرسانة عادية ومسلحة تجاوزت الـ4 آلاف م٣، بمشروعات سكن لكل المصريين والأبراج على طريق الواحات، تنوعت بين صب قواعد عادية ومسلحة وأعمال خرسانات متنوعة.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه في مجال الطرق، فالحديث يتسع للكثير من المشروعات، حيث تم رفع كفاءة وصيانة 20 ألف م٢ من الطرق الرئيسية والمحاور بالمدينة، بجانب تنفيذ 25 ألف م٢ بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ٣٩٠ فداناً، و ٢٦٢ عمارة، وكمية طرق مماثلة بمشروعات ترفيق الأراضي، بجانب كميات بلدورات وصلت إلي 20 ألف متر طولي،  وكميات إنترلوك 40 ألف م٢ بمختلف المشروعات، بينما شهد مجال الزراعة تفوقاً واضحاً حيث تم زراعة أكثر من ١٥٠ ألف متر مسطحات خضراء بالإضافة لأكثر من ١٥٠٠ شجيرة متنوعة بمشروع سكن مصر، ومشروع ١٠٤عمارات إسكان اجتماعي ذي طابع حديث.



وفي مجال التشغيل والصيانة، قال رئيس الجهاز: تم رفع كفاءة العديد من غرف المحابس لمحطات المياه، وتغيير وعمل صيانات متعددة للعمل على مرور الشهر الكريم بدون انقطاعات للمياه مع ضبط الضغوط بجميع أرجاء المدينة، كما تم استقبال ٣٧٥ شكوى متنوعة خاصة بشبكات المياه والصرف الصحي تم حلها جميعا.

وفي مجال الكهرباء، أضاف رئيس الجهاز: تم الانتهاء من المرحلة الثانية من شبكة كهرباء دار مصر وإطلاق التيار الكهربائي بمشروع ١٠٤ عمارات إسكان اجتماعي ذي طابع حديث، تمهيداً لاستقبال السكان، وصيانة ٢٠٠٠ عمود إنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بمختلف المشروعات، بجانب أعمال الصيانة لأعمدة اللاند سكيب داخل مشروعات سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعي،  والانتهاء من ربط محطات رفع الفيوم ١ على مصدر إضافي للتيار الكهربائي لضمان التشغيل الأمثل في حالات الطوارئ وتجهيز ٣ مصادر إضافية لـ ٣ محطات رفع أخرى.


وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه تم تكثيف حملات النظافة في شهر رمضان على جميع المناطق بشكل دوري والطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، والتي أسفرت عن إزالة كميات تقدر بنحو ٢٣٠٠٠ م٣ من المخلفات، بجانب إزالة القمامة بشكل دوري مع عمل حملات لمكافحة الحشرات والقوارض من خلال شركات الصيانة وأعمال النظافة والصيانة الدورية للعمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 15 ساعة

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ حوالي 15 ساعة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 15 ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بالتردد.. القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بعد الفوز على إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يرفض عودة هذا اللاعب إلى الأهلي في الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا ووفاة 56 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

وكيل رونالدو يفجر مفاجأة مدوية حول مستقبله

منذ أقل من ساعة

عاجل - زيدان يعلن قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروعات السكنية والتنموية والخدمية بمدينة حدائق أكتوبر

"الإسكان": تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات 6 مليارات جنيه

الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

"الجزار": الانتهاء من تنفيذ 34536 وحدة إسكان اجتماعى بـ"حدائق أكتوبر"

"الإسكان الاجتماعى" يشدد على الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات

وزير الإسكان: الإنتهاء من تنفيذ طريق داعم للفيوم .. وجارٍ تنفيذ طريقى الدائرى بأكتوبر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

08:08 ص

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

05:36 م

عاجل.. اندلاع حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد سقوط صاروخ من غزة

04:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق